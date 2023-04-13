«الداخلية»: ضبط 11 شخصاً بتهمة ترويج المواد المخدرة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه استمراراً للجهود الأمنية لقطاع الأمن الجنائي في ضبط مروّجي وتجار المواد المخدرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 11 شخصاً بتهمة ترويج المواد المخدرة في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضحت الإدارة انه تم العثور بحوزتهم على حوالي 7 كيلو من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية تمثلت في التالي: 6 كيلو من مادة الحشيش، ونصف كيلو من مادة الكيميكال، وربع كيلو من مادة الشبو، وربع كيلو من مادة الماريغوانا والكوكايين، و240 قرص من المؤثرات العقلية، بالإضافة الى كمية من الذخيرة من غير ترخيص وعدد 5 ميزان حساس.

وقالت إنه تمت احالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.