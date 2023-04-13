«الداخلية»: ضبط 3 أشخاص يديرون مصنعاً للخمور المحلية في السالمية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه استمراراً لجهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من ضبط 3 أشخاص يديرون مصنعاً للخمور المحلية في منطقة السالمية.

وأضافت أنه تم ضبط شخصين بمنطقة جليب الشيوخ بتهمة تزوير محررات رسمية.

وقالت إنه تمت احالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وعلى صعيد متصل، أسفر الانتشار الأمني للإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص عن ضبط متسوّل في سوق الصفاة، وتمت احالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وناشدت الإدارة الجميع للإبلاغ الفوري عن أي حالة يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582 أو هاتف الطوارئ 112 والذي يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة.