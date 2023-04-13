بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 3.3 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 3ر3 نقطة ليبلغ مستوى 87ر6989 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة.

وتم تداول 17ر94 مليون سهم عبر 8419 صفقة نقدية بقيمة 12ر34 مليون دينار كويتي (نحو 3ر103 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر1 نقطة ليبلغ مستوى 5440 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 7ر23 مليون سهم عبر 1554 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 4ر8 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 08ر5 نقطة ليبلغ مستوى 46ر7758 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 4ر70 مليون سهم عبر 6865 صفقة بقيمة 3ر31 مليون دينار (نحو 8ر94 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 60ر5496 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 22 مليون سهم عبر 1318 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 8ر7 مليون دولار).

وكانت شركات (تسهيلات) و(سنرجي) و(المساكن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(مراكز) و(وثاق) و(المنار) الأكثر انخفاضا.