رئيس البرازيل يدعو لتطوير عملة لدول البريكس بديلة للدولار في التجارة الخارجية 

• لولا: من الذي قرر أن يكون الدولار هو العملة بعد اختفاء معيار الذهب؟

• حصة العملة الصينية في تمويل التجارة تضاعف منذ بدء حرب أوكرانيا

حث الرئيس البرازيلي دول البريكس على تطوير عملة جديدة والابتعاد عن الدولار ليعطي دفعة لجهود بكين لإنهاء هيمنة الدولار على التجارة العالمية.

وفي مستهل أول زيارة له إلى الصين منذ توليه منصبه في يناير، صرح لولا في خطاب حماسي ألقاه في بنك التنمية الجديد في شنغهاي، المعروف باسم “بنك بريكس، “كل ليلة أسأل نفسي لماذا يتعين على جميع البلدان أن تبني تجارتها على الدولار”، وفقاً لـ «CNBC عربية».

«لماذا لا يمكننا التداول على أساس عملاتنا الخاصة؟» وأضاف متسائلاً «من الذي قرر أن يكون الدولار هو العملة بعد اختفاء معيار الذهب؟»

وتضم منظمة البريكس حالياً دول الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، أظهرت البيانات الصادرة من منصة المدفوعات العالمية Swift أن حصة العملة الصينية في تمويل التجارة قد تضاعفت أكثر من الضعف لتصل إلى 4.5%.

منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي على خلفية ازدهار الشحنات بين روسيا.

إلا أن العديد من الاقتصاديين استبعدوا احتمال قيام البرازيليين بإلغاء الدولار في المستقبل القريب، حيث يلعب الدولار دورًا حاسمًا في أسواق السلع والصناعات التي تشارك فيها البرازيل بشدة.