أسعار النفط ترتفع متجهة نحو تسجيل رابع مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة في طريقها نحو تسجيل رابع مكاسب أسبوعية، قبيل صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق اليوم.

وذكرت “أوبك” في تقريرها الشهري الصادر أمس أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.5% خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام على أساس سنوي، وأن إعادة تشغيل اقتصاد الصين سيساهم بالكثير من تلك الزيادة.

وحسبما نقلت “رويترز”، قال محللو “جيه بي مورجان” في مذكرة للعملاء: رغم الضغوط الاقتصادية المتجددة في الولايات المتحدة وأوروبا، زاد الطلب العالمي على الوقود بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المرجعي المنتهي في الثامن من أبريل، مقارنة بمستويات العام الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوينو 0.17% أو 15 سنتًا عند 86.24 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:57 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وتعد مرتفعة خلال هذا الأسبوع الحالي بحوالي 1.3%.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 0.27% أو 22 سنتًا لتتداول عند 82.38 دولار للبرميل، متجهو نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بحوالي 2%.