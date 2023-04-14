صادرات النفط الروسي تسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

قالت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، إن صادرات النفط الروسية قفزت إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات في مارس رغم العقوبات الغربية، لكن الإيرادات تراجعت بشدة عن العام الماضي.

وفرض الغرب سلسلة من العقوبات على روسيا منذ بداية الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2022، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار النفط الخام والمنتجات النفطية وحظر الاتحاد الأوروبي.

وردت روسيا على العقوبات مؤخرا بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، كما فاجئ شركاؤها في منظمة أوبك + أسواق النفط بإعلانهم تخفيضات طوعية في الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة أوبك+ هذا الشهر قد تزيد من عجز الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط “المستهلكون الذين يواجهون تضخما في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر”.

وأضافت الوكالة “هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو”. وقالت إن تخفيضات أوبك+ للإنتاج ستؤدي إلى تخفيض إمدادات النفط العالمية بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

وقالت الوكالة إن ارتفاع مخزونات النفط العالمية ربما أثر على قرار أوبك+ مشيرة إلى أن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في يناير أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021 عند 2.83 مليار برميل.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن إجمالي شحنات النفط من روسيا ارتفع 600 ألف برميل يوميا إلى 8.1 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.