مصفاة الزور توقفت عن طرح عطاءات زيت الوقود منخفض الكبريت

(رويترز) – قالت مصادر تجارية إن مصفاة الزور الكويتية التي افتُتحت في الآونة الأخيرة توقفت عن طرح عطاءات زيت الوقود منخفض الكبريت وسط إغلاق جزئي للمجمع، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن المصفاة أغلقت آخر عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت في 21 مارس، عندما عرضت نحو 120 ألف طن للتحميل بين السابع والثامن من أبريل.

وعادة ما تطرح الشركة هذه العطاءات كل أسبوع أو أسبوعين منذ أن بدأت في تكثيف الصادرات في وقت سابق من العام.

وكان الناطق الرسمي لشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عبدالله فهاد العجمي قد أفاد يوم الأربعاء، بأن عمليات تشغيل مصفاة الزور تواجه تحديات فنية بسيطة أدت إلى توقف جزئي للمصفاة.

وأضاف في تغريدة على حساب الشركة على «تويتر» أن جهودا مكثفة جارية لإعادة تشغيل المصفاة تدريجيا خلال أسبوعين.