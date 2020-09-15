استئناف جزئي للرحلات الجوية بين مصر والسعودية

أعلنت شركة مصر للطيران، الثلاثاء، أنه اعتبارا من يوم غد الأربعاء 16 سيتم السماح بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، وكذلك غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات العمل والإقامة السارية.

وقالت شركة مصر للطيران في بيان رسمي إن استئناف رحلات السفر من وإلى المملكة العربية السعودية جاء بناء على التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي.

وأضاف البيان أنه يجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.

وسجلت مصر أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 5661 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت الـ85 ألفا.

أما السعودية فقد سجلت نحو 327 ألف إصابة بـ”كوفيد-19″، من بينها 4338 حالة وفاة. وبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء نحو 305 آلاف.

وقالت شركة مصر للطيران في بيان رسمي إن استئناف رحلات السفر من وإلى المملكة العربية السعودية جاء بناء على التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي.

وأضاف البيان أنه يجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.

وسجلت مصر أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 5661 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت الـ85 ألفا.

أما السعودية فقد سجلت نحو 327 ألف إصابة بـ”كوفيد-19″، من بينها 4338 حالة وفاة. وبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء نحو 305 آلاف.