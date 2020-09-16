النفط يرتفع مع توقف إنتاج أميركي بسبب الإعصار

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، الأربعاء، إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة، وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا، أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 41.13 دولار للبرميل.

وصعد الخام الأميركي 68 سنتا، أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 38.96 دولار للبرميل. كما صعد الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة، الثلاثاء.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي، وأُغلقت موانئ تصدير، الثلاثاء، في الوقت الذي وصل الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يقلص ذلك المخزونات، على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضا، مما يخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.

وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا، أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 41.13 دولار للبرميل.

وصعد الخام الأميركي 68 سنتا، أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 38.96 دولار للبرميل. كما صعد الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة، الثلاثاء.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي، وأُغلقت موانئ تصدير، الثلاثاء، في الوقت الذي وصل الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يقلص ذلك المخزونات، على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضا، مما يخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.