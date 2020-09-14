مصر.. تعافي المئات من فيروس كورونا وتسجيل 21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، عن خروج 900 مواطن تعافوا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وارتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا المسبب لوباء “كوفيد-19” في مصر حتى يوم الأحد، 84,161 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال مجاهد: “طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا”.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وارتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا المسبب لوباء “كوفيد-19” في مصر حتى يوم الأحد، 84,161 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال مجاهد: “طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا”.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.