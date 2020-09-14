دوليات

الجبير وعبد الله بن زايد يبحثان هاتفيا مستجدات المنطقة

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، الاثنين، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال “استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

 كما أجرى الجبير، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، وفقا لواس.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا المستجدات في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بالشأن اليمني.

وجرى خلال الاتصال “استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

 كما أجرى الجبير، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، وفقا لواس.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا المستجدات في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بالشأن اليمني.

الوسوم

مقالات ذات صلة

مالي.. المجلس العسكري يلتزم بمرحلة انتقالية تمتد 18 شهرا

منذ يومين

شكري: سياسات تركيا توسعية ومزعزعة لاستقرار المنطقة

منذ يوم واحد

سوغا.. ابن المزارع البسيط يتجه لتولي دفة الحكومة اليابانية

منذ 12 ساعة

مصدر: تصاعد دخان من بقايا حريق مرفأ بيروت

منذ يومين
زر الذهاب إلى الأعلى