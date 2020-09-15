دوليات

ولي العهد الكويتي يؤكد على مكافحة الفساد واجتثاث جذوره

قال نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، إنه “لا حصانة لفاسد”، مشددا على “معاقبة المقصر وعدم التهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره”.

وأكد الشيخ نواف على تقديم وتسخير كافة أشكال الدعم اللازم من الدولة لضمان قيام هيئة مكافحة الفساد بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. 

وشدد على أهمية تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية، لأنها أولية وطنية لتحقيق الإصلاح الشامل.

وجاءت تصريح نائب أمير الكويت ولي العهد خلال استقباله رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث أعرب الشيخ نواف عن شكره لرئيس وأعضاء الهيئة على جهودهم في المتابعة مع الجهات المعنية لترجمة ميثاق النزاهة في استئصال الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وأكد الشيخ نواف على تقديم وتسخير كافة أشكال الدعم اللازم من الدولة لضمان قيام هيئة مكافحة الفساد بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. 

وشدد على أهمية تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية، لأنها أولية وطنية لتحقيق الإصلاح الشامل.

وجاءت تصريح نائب أمير الكويت ولي العهد خلال استقباله رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث أعرب الشيخ نواف عن شكره لرئيس وأعضاء الهيئة على جهودهم في المتابعة مع الجهات المعنية لترجمة ميثاق النزاهة في استئصال الفساد بكافة صوره وأشكاله.

الوسوم

مقالات ذات صلة

البحرية المغربية تعترض عشرات المهاجرين غير الشرعيين

منذ يومين

الإمارات تجيز استخدام لقاح كورونا الطارئ لـ”فئات محددة”

منذ 20 ساعة

روسيا ترد على اتهامات واشنطن بشأن “الجاسوس” الانتخابي

منذ 4 أيام

اليابان.. سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولي رئاسة الحكومة

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى