قرقاش: الإمارات ستصبح بوضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، إن الإمارات “كسرت الحاجز النفسي” بقرارها توقيع الاتفاق مع إسرائيل، معتبرا أنها “ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة”.

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال قرقاش إن اتفاق السلام مع إسرائيل، “سيساعد الإمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذا”، لافتا إلى أنه بمثابة “بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي”.

وأضاف: “الاتفاق مع إسرائيل هو السبيل للمضي قدما في المنطقة.. توقيع الاتفاق لا يعني أن المهمة انتهت، لكنه بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي”.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد قرقاش على أن “مبادرة السلام العربية لا تزال هي حجر الزاوية، لكن أسلوب عدم التواصل مع إسرائيل لم يجد نفعا”.

وتابع: “الإمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة، لكن عليهم قيادة المسيرة”.

واستطرد موضحا: “سياسة الكراسي الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية الفلسطينية.. وإن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية سيضع حدا لتقويض حل الدولتين”.

واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الوساطة الأميركية في تحقيق اتفاق السلام، “ضمانة على أن تعليق ضم الأراضي سيصمد”.

وأضاف: “سحب ورقة ضم الأراضي، مصلحة مشتركة لنا ولأميركا وللدول الأوروبية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “ثمة حاجة لانفراجة استراتيجية، لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها”.

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال قرقاش إن اتفاق السلام مع إسرائيل، “سيساعد الإمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذا”، لافتا إلى أنه بمثابة “بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي”.

وأضاف: “الاتفاق مع إسرائيل هو السبيل للمضي قدما في المنطقة.. توقيع الاتفاق لا يعني أن المهمة انتهت، لكنه بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي”.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد قرقاش على أن “مبادرة السلام العربية لا تزال هي حجر الزاوية، لكن أسلوب عدم التواصل مع إسرائيل لم يجد نفعا”.

وتابع: “الإمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة، لكن عليهم قيادة المسيرة”.

واستطرد موضحا: “سياسة الكراسي الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية الفلسطينية.. وإن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية سيضع حدا لتقويض حل الدولتين”.

واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الوساطة الأميركية في تحقيق اتفاق السلام، “ضمانة على أن تعليق ضم الأراضي سيصمد”.

وأضاف: “سحب ورقة ضم الأراضي، مصلحة مشتركة لنا ولأميركا وللدول الأوروبية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “ثمة حاجة لانفراجة استراتيجية، لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها”.