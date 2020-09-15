جرحى في إسرائيل بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة

أسفر إطلاق صاروخين من قطاع غزة عن إصابة شخصين على الأقل، مساء الثلاثاء في إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، تم اعتراض أحدهما.

وسقط الصاروخ الثاني في مدينة أشدود الواقعة بين قطاع غزة ومدينة تل أبيب، وفق أجهزة الإسعاف المحلية التي تحدثت عن إصابة شخصين على الأقل بجروح طفيفة.

وأفاد شهود في القطاع أن صاروخا على الأقل أطلق من شمال المنطقة على إسرائيل.

ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حتى الآن إطلاق الصاروخين.

وكثفت حركة حماس في أغسطس إطلاق بالونات حارقة إضافة الى صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية ليلية على مواقع للحركة المسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، تم اعتراض أحدهما.

وسقط الصاروخ الثاني في مدينة أشدود الواقعة بين قطاع غزة ومدينة تل أبيب، وفق أجهزة الإسعاف المحلية التي تحدثت عن إصابة شخصين على الأقل بجروح طفيفة.

وأفاد شهود في القطاع أن صاروخا على الأقل أطلق من شمال المنطقة على إسرائيل.

ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حتى الآن إطلاق الصاروخين.

وكثفت حركة حماس في أغسطس إطلاق بالونات حارقة إضافة الى صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية ليلية على مواقع للحركة المسلحة.