مصر: 18 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الثلاثاء، عن خروج 776 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 85745 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 101340 حالة، من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و 5679 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 101340 حالة، من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و 5679 حالة وفاة.