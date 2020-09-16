استئناف رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وموسكو

تستأنف شركة مصر للطيران، الخميس، رحلاتها المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك أيام السبت والثلاثاء والخميس.

ويأتي الاستئناف بعد فترة توقف دامت أشهرا، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقف الرحلات الجوية على مستوى العالم بسبب الجائحة.

وطالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى موسكو، بضرورة الحصول على شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا (COVID-19)، من أحد المعامل المعتمدة في مصر، وصادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو.

ومن ضمن الشروط أيضا، أن تكون الشهادة باللغة الروسية أو الإنجليزية، حتى يتم السماح للمسافرين بالصعود على الطائرة من القاهرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الخطوط الجوية الروسية “إيرفلوت” بدأت تشغيل أولى رحلاتها الجوية (موسكو – القاهرة) الأربعاء الماضي، بعد موافقة سلطة الطيران المدني على طلب السلطات الروسية.

وسجلت مصر أكثر من 101 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 5679 حالة وفاة، أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت 86 ألفا.

وسجلت روسيا نحو مليون و79 ألف إصابة بـ”كوفيد-19″، من بينها 18917 حالة وفاة. وبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء نحو 890 ألفا.

ويأتي الاستئناف بعد فترة توقف دامت أشهرا، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقف الرحلات الجوية على مستوى العالم بسبب الجائحة.

وطالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى موسكو، بضرورة الحصول على شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا (COVID-19)، من أحد المعامل المعتمدة في مصر، وصادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو.

ومن ضمن الشروط أيضا، أن تكون الشهادة باللغة الروسية أو الإنجليزية، حتى يتم السماح للمسافرين بالصعود على الطائرة من القاهرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الخطوط الجوية الروسية “إيرفلوت” بدأت تشغيل أولى رحلاتها الجوية (موسكو – القاهرة) الأربعاء الماضي، بعد موافقة سلطة الطيران المدني على طلب السلطات الروسية.

وسجلت مصر أكثر من 101 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 5679 حالة وفاة، أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت 86 ألفا.

وسجلت روسيا نحو مليون و79 ألف إصابة بـ”كوفيد-19″، من بينها 18917 حالة وفاة. وبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء نحو 890 ألفا.