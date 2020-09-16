دوليات

مباحثات إماراتية أميركية في واشنطن

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مساء الأربعاء، محادثات في واشنطن مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، بمقر وزارة الخارجية الأميركية.

وتأتي هذه المحادثات غداة التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية في البيت الأبيض، وهي المعاهدة التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”التاريخية”، معتبرا أنها “تعد بفجر جديد لمنطقة الشرق الأوسط”.

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا، الثلاثاء، معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن الجانب الإماراتي، وقع وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على الاتفاق، فيما مثل الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

كما وقع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، على اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، بعد أيام من تأكيد المنامة توصلها إلى اتفاق مع تل أبيب.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه المحادثات غداة التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية في البيت الأبيض، وهي المعاهدة التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”التاريخية”، معتبرا أنها “تعد بفجر جديد لمنطقة الشرق الأوسط”.

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا، الثلاثاء، معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن الجانب الإماراتي، وقع وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على الاتفاق، فيما مثل الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

كما وقع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، على اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، بعد أيام من تأكيد المنامة توصلها إلى اتفاق مع تل أبيب.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

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