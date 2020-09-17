تحرير مصريين كانوا مختطفين في ليبيا

تمكنت السلطات في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين الذين كانوا مختطفين هناك، حسبما أفادت مراسلة سكاي نيوز عربية في القاهرة، الخميس.

وأفادت بأن السلطات المصرية استقبلت المواطنين الذين كانو مختطفين في ليبيا، وذلك ضمن عملية استعادة المختطفين، في إطار جهود المخابرات العامة المصرية لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية.

وكانت جهود مصرية ليبية مشتركة في عام 2016، قد أفضت إلى تحرير 23 مصريا كانوا مختطفين في منطقة البريقة الساحلية. وتعرض عمال مصريون لعمليات خطف في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وسط الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد وانتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة.

وأفادت بأن السلطات المصرية استقبلت المواطنين الذين كانو مختطفين في ليبيا، وذلك ضمن عملية استعادة المختطفين، في إطار جهود المخابرات العامة المصرية لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية.

وكانت جهود مصرية ليبية مشتركة في عام 2016، قد أفضت إلى تحرير 23 مصريا كانوا مختطفين في منطقة البريقة الساحلية. وتعرض عمال مصريون لعمليات خطف في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وسط الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد وانتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة.