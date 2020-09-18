التحقيق في أغاني راب فرنسية تحمل محتوى عنصريا

فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا في مقاطع فيديو وأغاني لمغني الراب الفرنسي الشهير فريز كورليوني لاحتوائها على محتوى عنصري وخطاب يحض على الكراهية.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها اتخذت إجراءات قانونية بشأن عدة مقاطع لمغني الراب اعتبرت “معادية للسامية” وأثارت حفيظة العديد من نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

ودعا وزير الداخلية جيرالد دارمانين فيسبوك وتويتر إلى “عدم نشر هذه القمامة”.

فريز كورليوني هو اسم مسرحي يستخدمه فرنسي المولد عيسى لورنزو دياخاتي الذي يعيش في السنغال.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها اتخذت إجراءات قانونية بشأن عدة مقاطع لمغني الراب اعتبرت “معادية للسامية” وأثارت حفيظة العديد من نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

ودعا وزير الداخلية جيرالد دارمانين فيسبوك وتويتر إلى “عدم نشر هذه القمامة”.

فريز كورليوني هو اسم مسرحي يستخدمه فرنسي المولد عيسى لورنزو دياخاتي الذي يعيش في السنغال.