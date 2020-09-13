بورسلي: «الكلية» تستقبل 10 قضايا إيجارات لكل محافظة.. يومياً

أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي قراراً ينص على تلقي 10 قضايا إيجارات يومياً، لكل محافظة من المحافظات الست، أي بواقع 60 قضية كل يوم.

وشدد القرار على سرعة إدخال قضايا الإيجارات القديمة بالنظام الآلي وفقاً للجلسات الجديدة المحددة بمعرفة المكتب الفني بعد نفاذ القانون الجديد بما لا يجاوز 30 نوفمبر القادم بالنسبة لمحافظات العاصمة وحولي والفروانية وموعد لا يجاوز 31 نوفمبر المقبل، بالنسبة لمحافظة الأحمدي، وموعد لا يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر المقبل بالنسبة لمحافظة الجهراء.

إلى ذلك أصدر المستشار بورسلي تعميماً أكد فيه على ضرورة قيام أمناء السر بأعمالهم الوظيفية المنوطة بهم وعدم السماح للحُجاب بمباشرة أي عمل من الأعمال التي تقع ضمن اختصاصهم القانوني، تفادياً لوقوع ما من شأنه قيام مسؤوليتهم الجنائية والإدارية والمدنية الكاملة، عما يترتب على ذلك من أضرار وفقاً للقانون.