محليات

وصول ثاني طائرات الجسر الجوي الكويتي للسودان

وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم الاحد ثاني طائرات الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 40 طنا من المساعدات لمتضرري الامطار والفيضانات التي ضربت السودان.
وعبر مفوض الشؤون الانسانية في السودان عباس فضل الله عن شكره وتقديره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لوقوفها الى جانب السودان عبر الدعم السخي والمتواصل مشيرا الى الجسر الكويتي الذي ارسل العام الماضي.
من جانبه قال المدير العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي عبدالرحمن العون انهم بعد وصول الطائرة الثانية سيعملوا على انشاء مخيمات لايواء المتضررين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وكان في استقبال الطائرة ممثل الخارجية السودانية ومفوض العون الانساني والهلال الأحمر السوداني والقائم بالاعمال الكويتي في السودان.
وبحسب مفوضية العون الانساني في السودان فان اكثر من 557 الف شخص تأثروا في 17 ولاية من أصل 18 ولاية وتسببت الامطار الفيضانات في وفاة 100 شخصا واصابة 50 اخرين وانهيار أكثر من 111 الف منزل ودمرت 1700 هكتار من الأراضي الزراعية وقتلت 5500 رأس ماشية.

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