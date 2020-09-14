افتتاح موقف بطاقة 1100 سيارة في «العدان»

افتتح، اليوم، مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار مقابل مدخل طوارئ مستشفى العدان بطاقة استيعابية 1100 سيارة، 40 منها للمعاقين.

ويتكون المبنى من 5 طوابق: سرداب وأرضي و3 طوابق ومزود بلوحات إرشادية وخاضع لنظم مكافحة الحريق، ومزود بمصاعد ودورات مياه وغرف للحراس ومولدات خاصه للطوارئ.

وقال د. أحمد الشطي مدير منطقة الأحمدي الصحية، أن هذا المبنى ضمن سلسلة ستفتح تباعا تشمل مواقف سيارات إضافية، ومبنى آخر للعلاج الطبيعي يشمل 3 أبراج.

وعبر الشطي عن اعتزازه بالجهود المبذولة من قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع بوزارة الصحة، والشؤون الهندسية بمنطقة الأحمدي الصحية والشركة المنفذة للمشروع.

ونوه بأنه خلال الفترة الماضية افتتحت العديد من المشاريع في منطقة الأحمدي الصحية شملت: مركز الفنطاس التخصصي، مركز صباح الأحمد للعيادات التخصصية، ومركز صباح الأحمد E للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى افتتاح مركز خدمات الدم بمنطقه الأحمدي الصحية والذي بدأ في استقبال وخدمه المتبرعين من أهالي محافظه الأحمدي.