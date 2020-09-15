وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفراء السودان وهولندا والنمسا

تسلم وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة هولندا لدى دولة الكويت يوهانس لورينتيوس وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تسلم وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى دولة الكويت عبدالمنعم الأمين وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

وتسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية النمسا لدى دولة الكويت ماريان وربا وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.