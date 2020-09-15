سمو نائب الأمير: لا حصانة لفاسد ومعاقبة المقصر ولا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر بيان اليوم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم حيث قدم لسموه حفظه الله تقرير عن اهم إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية.

وقد أعرب سموه عن شكره لرئيس وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد على جهودهم في المتابعة مع الجهات المعنية لترجمة ميثاق النزاهة في استئصال الفساد بكافة صوره واشكاله وترسيخ مبادئ العدالة.

كما شدد سموه على أهمية تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية لأنها أولوية وطنية لتحقيق الاصلاح الشامل.

كما نوه سموه بأنه لا حصانة لفاسد ومعاقبة المقصر ولا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره مؤكدا سموه على تقديم وتسخير كافة اشكال الدعم اللازم من الدولة لضمان قيام الهيئة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها متمنيا لهم سموه التوفيق والنجاح.