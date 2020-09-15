«الصحة»: 829 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والإجمالي 96301

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 829 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 96301 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 568 حالة.

وقال الوزارة في بيان صحفي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وبينت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9514 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4534 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 684204 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 718 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 86219 حالة.