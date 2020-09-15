لجنة الأحمدي: تطوير حديقة جنوب الصباحية بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية

– تطوير شاطئ العقيلة بلاج «7» بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5 %

وافقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير حديقة جنوب الصباحية بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5% ونسبة البناء 20% من كامل مساحة الحديقة الكلية البالغة مساحتها 71984 مترا مربعا، كما تمت الموافقة على طلب شركة المشروعات السياحية الموافقة على تطوير شاطئ العقيلة بلاج “7” بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5 % ونسبة البناء 20 % من كامل مساحة شاطئ العقيلة البالغة 57315 مترا مربعا.

واكد رئيس اللجنة حمدي نصار خلال انعقاد اللجنة أمس أنه تم تأجيل استحداث طريق مختصر لربط مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الكويت، كما تم تأجيل كتاب الهيئة العامة للرياضة بشان إعادة تخصيص موقع نادي الشباب الرياضي “القديم” في منطقة الأحمدي ليتم تخصيصه لنادي برقان الرياضي.

وأشار نصار إلى ان اللجنة وافقت على طلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بترخيص خلاطة مركزية بمنطقة الزور لإحدى الشركات الإنشائية، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن تعديل المسار المخصص لمجرور صرف مياه الأمطار بالمناطق الجنوبية المتعارض مع محطة رفع مياه صرف صحي بمنطقة صباح الأحمد والمخصصة ضمن مشروع توسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي.

وأوضح أن اللجنة قامت بإحالة الاقتراح المقدم بشأن شق طريق لتسهيل حركة المركبات يخدم منطقة الأحمدي الصناعية إلى الجهاز التنفيذي، فيما تمت الموافقة على الاعتراض المقدم من أهالي منطقة الصباحية قطعة 4 بشأن إزاحة الشارع من امام قسائمهم الموزعة عليهم حديثا بنفس القطعة.

ولفت نصار إلى ان اللجنة وافقت على طلب وزار الصحة تخصيص موقع بغرض إنشاء مركز صحي في منطقة الصباحية، كما وافقت على طلب وزارة المالية تحويل ترخيص قطعة الارض رقم 25 الموصوفة بالمخطط المساحي في منطقة الضباعية من استراحة إلى منتجع استثماري ، كما وافقت على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة المنقف قطعة رقم 53 ب، فيما قامت بإحالة الطلب المقدم من مجموعة أهالي مدينة صباح الأحمد البحرية بشأن ترقيم الشوارع والقطع والمنازل بالمدينة إلى الجهاز التنفيذي.