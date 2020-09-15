الشيخة انتصار العلي: تدشين «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها».. السبت

– بمشاركة وزراء ووكلاء وزارات ومنظمات دولية وسفارات معتمدة

أعلنت رئيسة مبادرة النوير الشيخة انتصار سالم العلي تنظيم حملة “الكويت نظيفة بسواعد أبنائها” تزامنا مع “اليوم العالمي لتنظيف البيئة” يوم السبت المقبل الموافق 19 سبتمبر 2020 في محافظتي الجهراء والأحمدي.

وقالت الشيخة انتصار السالم في تصريح لها إن مشاركة الكويت في اليوم العالمي لتنظيف البيئة تعد الأولى من نوعها، مؤكدة أن هذه المشاركة ستعزز من مكانة الكويت على الخارطة الدولية في مجال الاهتمام بالبيئة.

ولفتت إلى أن هذه الحملة العالمية شارك فيها العام الماضي 20.1 مليون شخص من 180 دولة عبر العالم، مشيرة إلى أنها أكبر حملة لتنظيف البيئة يشهدها العالم.

وأشادت بتجاوب مؤسسات الدولة مع هذه الحملة التي سيشارك فيها العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات وقيادات من جهات مختلفة وعدد من المنظمات الدولية و ممثلي السفارات المعتمدة لدى البلاد، موضحة أن عدد المشاركين في الحملة وصل إلى ما يزيد عن 2000 مشارك ومن المتوقع وصوله إلى 3000 آلاف مشارك يوم السبت المقبل.

وأضافت من خلال هذه الحملة «نطمح للتغيير من أجل كويت نظيفة وجميلة.. فالكويت تستحق منا الكثير»، موضحة أن الهدف من تبنيها لهذه الحملة هو تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة وتنظيفها لدى المجتمع الكويتي بمشاركة العديد من أطياف المجتمع بمختلف أعمارهم واهتماماتهم، لافتة الى انه يسمح لمشاركة لمن تفوق أعمارهم 15 سنة في هذه الحملة.

وعبرت الشيخة انتصار السالم عن سعادتها بتضافر جهود الجميع للمشاركة في هذا اليوم العالمي، مثمنة جهود جميع المشاركين والمتطوعين الذين بادروا بتسجيل أسماءهم للمشاركة في الحملة عبر موقعها الالكتروني، وشكرت جميع الوزارات وقياداتها التي أعلنت عن مشاركتها في الحملة، كما شكرت البنوك وجميع مؤسسات القطاع الخاص المشاركة والشخصيات العامة التي ابدت اهتماما بالغا بهذه الحملة.

وعلى صعيد متصل وفي لقاء توعوي التقت الشيخة انتصار السالم بممثلي الهيئات والمؤسسات المشاركة في الحملة، حيث قدمت عرضا عن الحملة باللغتين العربية والانجليزية استعرضت فيه المناطق التي ستشملها حملة التنظيف وهي مقسمة إلى ست مواقع في منطقة الخويسات بمحافظة الجهراء، وكذلك كل من منطقة خيران و الوفرة بمحافظة الاحمدي حيث أشارت إلى الإرشادات الواجب اتباعها وما ستوافره شركة النوير غير الربحية بالتعاون مع الجهات المشاركة من وسائل نقل جماعية تتواجد عبر جميع المحافظات، بالإضافة إلى توفير الوسائل الوقائية المفروضة من وزارة الصحة للحماية من فيروس كورونا، مؤكدة على المشاركين ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الصحة خصوصا فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وعدم التجمع.

وعن اختيار منطقة الخويسات في الجهراء قالت العلي أنها منطقة مسطحة كبيرة وخالية من المخاطر، وتم اختيارها بعد زيارة العديد من المواقع الأخرى، كما ان اختيار منطقة خيران بمحافظة الاحمدي باعتبارها وجهة هامة للمواطنين خصوصا في هذه الايام التي نعيشها بسبب تفشي فيروس كورنا وعدم قدرة الكثيرين على السفر خارج البلاد.

اما بخصوص المحطات الأساسية بموقع التنظيف قالت الشيخة انتصار السالم تم تجهيزه بعدد ست محطات هي محطة التسجيل و يحصل المشاركون فيه على سترات و

QR کود، ومحطة السلامة بها لافتات إرشادية لحماية المشاركين من أي مخاطر، ومحطة المعدات بها جميع الأدوات والعتاد لتجهيز المشاركين ومحطة الإسعاف التي توافرها وزارة الصحة بها الاستعدادات اللازمة والإجراءات الصحية الاحترازية ضد أي حادث، ومحطة المياه وبها حاويات مياه بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير للحفاظ على ترطيب المشاركين، ومحطة القمامة التي تستقبل اكياس القمامة المملوءة وذلك لقياسها فيما بعد وجمع البيانات.

كما يتواجد فريق التنسيق لتسهيل الحدث من بدايته الى نهايته لضمان نجاح الفعالية.

ودعت الشيخة انتصار السالم المشاركين إلى ضرورة اتباع تعليمات السلامة المتواجدة على اللوحات الارشادية ومنها عدم محاولة إزالة الحيوانات الجريحة أو الميتة أوالخشب أوالعظام، وعدم لمس الأشياء غير المعروفة وعدم رفع أي صخور لأنها قد تكون مأوى للحيوانات البرية أو الزواحف، وعدم وضع الأيدي في الجحور أو الذهاب بعيدا عن المجموعة، بالإضافة إلى ضرورة عدم الاقتراب من أي نوع من الحيوانات، والالتزام بلبس الأقنعة الواقية وعدم إزالتها، مؤكدة في ختام تصريحها أن الحملة حريصة على الحفاظ على سلامة الجميع.