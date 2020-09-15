الكويت تعرب عن تقديرها لدور الوكالة الذرية بخطة العمل الشاملة والمشتركة

أعربت دولة الكويت اليوم الثلاثاء عن تقديرها لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة والمشتركة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها سفيرها لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي بمناسبة مناقشة البند الثامن في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاص بالتحقق والرصد في ايران على ضوء قرار مجلس الامن 2231.

ونوهت دولة الكويت بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ قرار مجلس الامن 2231 والخاص بالتحقق والرصد في ايران.

وقال السفير معرفي ان وفد بلادي اطلع بقلق على ما جاء في التقرير الذي يؤكد استمرار تجاوز ايران للحدود المبينة بالاتفاق معربا عن تقديره للدور المحوري والهام الذي تقوم به الوكالة.

واشار الى ان دولة الكويت تتابع باهتمام بالغ التطورات في هذا السياق ولا سيما التقارير الاخيرة التي تؤكد استمرار حياد ايران عن تنفيذ بنود خطة العمل الشاملة والمشتركة.

وقال اننا لاحظنا ببالغ القلق ما اشار اليه التقرير من ان الوكالة تحققت في 25 اغسطس الماضي من ان مخزون ايران الاجمالي من اليورانيوم المثرى بلغ 4ر2105 كغ منهم 8ر533 كغ منذ التقرير الاخير وهو ما يفوق باضعاف الكمية المتفق عليها بالاتفاق.

واكد السفير معرفي حق جميع الدول بانتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.

ودعا ايران إلى العودة الى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة ومصادقتها على البروتوكول الاضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة ان تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات صداقية بشأن عدم وجود مواد وانشطة نووية غير معلنة في ايران ويضمن استمرار وضعها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.

ويعتبر مجلس المحافظين اعلى جهاز تنفيذي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد المؤتمر العام وهو الصانع لسياسة الوكالة.