بلدية «الجهراء»: تحرير 205 مخالفة وإزالة 18 محجر أغنام.. أغسطس الماضي

إستعرض مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.ثامر المطيري في تصريح صحافي له الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال الفترة من 1/8/2020 حتى 8/31/ 2020 من خلال تكثيف الجولات الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب إنتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار المطيري إلى أن الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي بفرع بلدية المحافظة أسفرت عن الكشف على 81608 بقاله ومحل و توجيه 1561 تنبيها وإنذارا وتعهدا لبقالات بالسكن الإستثماري والأسواق الموازية والمطاعم والإشراف على الإشتراطات الصحية لــ1899 سوق مركزي فضلا عن تحرير 205 مخالفة لبقالات وأنشطه متنوعه.

ولفت إلى إصدار45 شهادة أوصاف، 24 إنهاء إشراف فضلا عن توجيه 37 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي وإصدار قراروقف لعملين من أعمال بناء.

وأضاف بأن المتفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يقومون بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة ، لافتا إلى كنس 515 منطقة آليا فضلا عن غسيل وتعقيم 81260 حاويه مختلفة الأحجام وسلال متحركه ورفع 85030 م3 من المخلفات مجهولة المصدر وتحرير 22 مخالفة بائع متجول فضلا عن إزالة 18 محجر أغنام .