العراق يسلم الكويت 21 رفاتا.. يعتقد انها لأسرى كويتيين

تسلمت السفارة الكويتية في بغداد اليوم الأربعاء من الحكومة العراقية 21 رفاتا يعتقد انها لاسرى كويتيين فقدوا ابان الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

وجرت مراسيم تسليم الرفات قرب مطار بغداد الدولي بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية ومنظمة الصليب الاحمر الدولية ومكتب الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وقال القائم بالاعمال بالانابة في سفارة دولة الكويت لدى العراق محمد الوقيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تسليم الرفات جاء في اطار مواصلة الجهود المبذولة بملف الاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى.

واوضح ان العملية تمت عبر اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية الدوليتين اللتين تترأسهما اللجنة الدولية للصليب الاحمر وعضوية كل من الكويت والعراق والسعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا فضلا عن (يونامي) بصفة مراقب.

واضاف انه يعتقد وفقا للمؤشرات الاولية ان الرفات يعود لاسرى ومفقودين كويتيين عثر عليهم في بادية السماوة جنوبي العراق.

وتابع “سيتم اجراء عمليات الفحص الجيني والاستعراف لهذا الرفات في دولة الكويت عبر الادارة العامة للادلة الجنائية لمطابقة النتائج مع قاعدة بيانات الاسرى والمفقودين ورعايا الدول الاخرى”.

وتقدم الوقيان بالشكر للحكومة العراقية والفريق الفني العراقي ممثلا بوزارة الدفاع العراقية على الجهود المبذولة في هذه القضية الإنسانية معربا عن تقديره لبعثة الامم المتحدة لمساندة العراق (يونامي) لما قامت به من امور لوجستية وتنسيقية لنقل الرفات.