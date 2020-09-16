محليات

«المعلومات المدنية» تمدد فترة تسلم البطاقة.. حتى الساعة 8 مساء

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية تمديد ساعات العمل لتسلم البطاقة المدنية في المبنى الرئيسي بجنوب السرة ليصبح من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء بشكل متواصل لمدة 14 ساعة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي لتسهيل تسلم البطاقة للمواطنين والمقيمين وتخفيف التكدس في الأجهزة ليتسنى للهيئة تخزين بطاقات جديدة.
ودعت الهيئة في بيانها المواطنين والمقيمين إلى التأكد من جاهزية البطاقة قبل التوجه لتسلمها عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو الاتصال الهاتفي على الرقم 1889988.

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