العدساني: تسلمنا عددا من الرفات يعتقد أنها لأسرى كويتيين.. وسيتم التحقق منها بعملية الاستعراف

أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني تسلم دولة الكويت اليوم الأربعاء عددا من الرفات يعتقد أنها تعود لأسرى كويتيين بناء على المعلومات والمؤشرات الأولية.

وقال العدساني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش عملية التسلم إنه “سيتم التحقق من هوية الرفات من خلال عملية الاستعراف على أيدي المختصين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية الذين يقومون بعمل في غاية الأهمية بهذا الملف الإنساني ولهم منا كل التقدير والامتنان”.

وأضاف أن عملية التسلم اليوم تمت بفضل من الله وتوفيقه وجهود ومتابعة أعضاء اللجنة الثلاثية والفنية وجهود الإخوة في الجانب العراقي والفرق الفنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وأوضح أن الاستعراف على الرفات تعتبر عملية معقدة وتحتاج إلى دقة ووقت لاستخلاص الحمض النووي من الرفات ومن ثم العمل على مطابقته مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين للتحقق من النتائج وتحديد هوية الرفات قبل أن يتم الإعلان عنها.

وأكد أن جهود متابعة عمليات البحث والتحقق من المعلومات سوف تستمر من خلال أعمال اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية إلى أن يتم إغلاق آخر ملف في هذه القضية الإنسانية.

وأعرب العدساني عن التقدير العميق للجنة الدولية للصليب الأحمر لالتزامها المستمر بالإشراف على عمل اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية “ونعرب عن امتناننا أيضا لحكومة جمهورية العراق لالتزامها بحل هذه القضية الإنسانية والفريق الفني التابع لوزارة الدفاع العراقية لجهودهم المستمرة”.

كما أعرب عن “خالص تقديرنا لحكومات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لمشاركتهم الفعالة والتزامهم الصادق وجهودهم للعمل معا ومواجهة العقبات للوصول إلى النتائج المرجوة نحو تحديد مصير جميع الأسرى والمفقودين.

وتقدم بالشكر كذلك إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التي تقوم بدور مهم ولوجيستي في هذا العمل الانساني.

وقد جرى التوقيع على اتفاقية نقل ومحضر تسليم الرفاة ومثل الكويت رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني وعن العراق رئيس الوفد العراقي اللواء حازم قاسم.

وكانت السفارة الكويتية في بغداد تسلمت في وقت سابق اليوم من الحكومة العراقية 21 رفاتا يعتقد أنها لأسرى كويتيين فقدوا إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وجرت مراسيم تسليم الرفات قرب مطار بغداد الدولي بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية ومكتب الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).