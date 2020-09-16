«الصحة»: 698 إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 96999

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 698 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 96999 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 571 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 171 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و168 حالة في منطقة حولي الصحية و138 حالة في منطقة الفروانية الصحية و137 حالة في منطقة العاصمة الصحية و84 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 93 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9241 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5384 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 689588 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 968 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 87187 حالة.