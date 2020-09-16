«التربية»: بدء تقييم المشاركات في جائزة «محمد بن زايد» لأفضل معلم خليجي الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التربية اليوم الاربعاء أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد بدء مرحلة التقييم للمشاركات المتميزة في جائزة (محمد بن زايد) لأفضل معلم خليجي لتحديد الفائز بالجائزة من قبل اللجنة التحكيمية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أنها شاركت في الاجتماع التحضيري الافتراضي الذي عقدته جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي بحضور المنسقين والممثلين عن الدول المشاركة في الجائزة لمناقشة آخر المستجدات وجدول أعمال الجائزة في دورتها الثالثة.

واضافت أن الجائزة اعتمدت خلال الاجتماع على عملية تقييم المشاركات افتراضيا (عن بعد) وذلك بعد دراسة الأوضاع الراهنة.

وبينت ان التقييمات تمر بثلاث مراحل رئيسية هي التقييم المكتبي والمقابلة الشخصية والتقييم النهائي الذي يتضمن إجراء مقابلات مع الهيئة الإشرافية وزملاء المعلم والطلبة وأيضا إرسال استبيان شامل لهم ولأولياء الأمور.

يذكر أن جائزة (محمد بن زايد) لأفضل معلم خليجي انطلقت في أبريل 2017 بتوجيه من ولي عهھد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهدف تعزيز مكانة المعلم في الميدان التربوي وتحفيز المعلمين والمعلمات على الأداء المتميز.