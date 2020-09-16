«الجامعة»: طلبات الإلتحاق إلكترونيا من 3 إلى 22 أكتوبر المقبل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت اليوم الأربعاء ان تقديم طلبات الإلتحاق للعام الجامعي 2021/2020 ستبدأ إلكترونيا للطلبة للكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتورعلي المطيري في مؤتمر صحفي ان عملية تقديم طلبات الإلتحاق ستستمر لغاية 22 أكتوبر المقبل للطلبة المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية وخريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها.

وأضاف المطيري انه على الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت وبقية فئات الطلبة غير الكويتيين المسموح لهم بالتقدم تقديم طلبات الإلتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ في المواعيد المحددة وفقا للخطة الزمنية المعلنة مع ضرورة الإلتزام بالاشتراطات الصحية.

وأفاد بأنه “لا تغيير في النسب الدنيا للقبول في جامعة الكويت للعام الجامعي 2021/2020” موضحا ان نسبة القبول للقسم العلمي هي 70 بالمئة و78 بالمئة للقسم الأدبي.

واضاف ان الطلبة الذين سيتم قبولهم في البعثات الخارجية أو الداخلية عليهم تحديد رغبتهم بالإستمرار في البعثة أو الإلتحاق بجامعة الكويت حيث يشترط عليهم الإنسحاب من البعثة قبل انتهاء فترة تقديم طلب الإلتحاق بالجامعة.

وأوضح المطيري أن عملية تقديم طلبات الإلتحاق ستتم من خلال موقع جامعة الكويت الإلكتروني عبر نظام القبول الإلكتروني.

من جانبها قالت مساعد العميد لشؤون القبول والخريجين الدكتورة ريم الجارالله أن مجلس الجامعة قرر قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفيين لشروط القبول للعام الجامعي 2021/2020 موزعين على الفصلين الدراسيين الأول والثاني وفقا لترتيب رغباتهم.

وبينت انه يجب ألا يقل الحد الأدنى للمقبولين منهم للفصل الأول عن 75 بالمئة للقسم العلمي 80 بالمئة للقسم الأدبي والبقية سيتم تأجيل قبولهم للفصل الدراسي الثاني مع تحديد التخصصات المقبولين فيها خلال أسبوع من إعلان نتائج قبول الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الجارالله على الطلبة الراغبين في التقدم إلى الجامعة أن يكونوا مستوفين لهذه النسب الدنيا وكافة شروط القبول الأخرى المعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل على شبكة الإنترنت ولن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.

وأشارت إلى أن القبول في جميع تخصصات الجامعة يتم وفقا للمعدل المكافئ عدا تخصصات كلية العلوم وكلية الحقوق مضيفة ان المعدل المكافئ يحسب وفقا لأوزان محددة تختلف من كلية لأخرى في ضوء نتيجة الطالب في الشهادة الثانوية ونتائج اختبارات القدرات الأكاديمية.

ولفتت إلى أنه مع تطبيق آلية القبول المباشر في التخصصات أصبح إجمالي عدد الرغبات 77 رغبة لخريجي القسم العلمي و36 رغبة لخريجي القسم الأدبي داعية الطالب الى تقديم طلب الالتحاق بالجامعة خلال الفترة المحددة وترتيب التخصصات الجامعية المدونة في طلب الإلتحاق المستوفى للنسب الدنيا للتقدم إليها وذلك طبقا لأفضليتها لديه ولن يسمح بأي تعديل على التخصصات المحددة في طلب الالتحاق بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم.

وأفادت بأن هناك نسب دنيا محددة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفيين للشروط المنصوص عليها وهى 72 بالمئة للقسم الأدبي و65 بالمئة للقسم العلمي على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلب الإلتحاق.

من جهتها قالت مديرة إدارة القبول في الجامعة هند السالم انه نظرا لعقد اختبارات الدور الثاني لطلبة الثانوية قبل انتهاء فترة اعتماد القبول سيسمح للمستوفيين منهم لنسب القبول بالجامعة بتقديم طلبات الالتحاق مصطحبين معهم شهاداتهم الثانوية مباشرة في صالة القبول والتسجيل بالشويخ لغاية 5 نوفمبر المقبل.

وأضافت السالم أنه على طلبة مدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم للفصل الصيفي تقديم طلبات الإلتحاق بالجامعة إلكترونيا خلال المواعيد المحددة ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال إجراءات تسجيلهم.

وبينت أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني والمنح الثقافية إلى جامعة الكويت اعتبارا من 27 سبتمبر الجاري وحتى 12 نوفمبر المقبل مؤكدة أن كافة الإرشادات والمستندات المطلوبة معلنة على الموقع الإلكتروني للعمادة.

وذكرت ان العمادة مستمرة في استخدام الرقم 1866000 كخط ساخن لإتصال الطلبة المستجدين في حال وجود أي استفسار لديهم خلال الفترة من 1 الى 22 اكتوبر المقبل علما بأن هذه الخدمة متوفرة لمدة 24 ساعة يوميا.