«العلوم الإدارية»: اختتام الزيارات الميدانية الافتراضية لـ«تجديد الاعتماد»

زينل: حال الموافقة عليه يعد التزاماً من الكلية بالمعايير المطلوبة

اختتمت كلية العلوم الإدارية زيارات فريق الاعتماد الأكاديمي عبر منصة Microsoft teams الإلكترونية لتكون من أوائل الكليات عالمياً التي أتمت إجراءات التجديد بتلك الآلية التي تضمنت إجراء أكثر من 90 مقابلة شخصية في 25 جلسة في الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري.

اختتمت الجلسات بحضور نائب مدير الجامعة للأبحاث د.رشيد العنزي والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.ماجد الديحاني والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشئون العلمية د.علي عبدالله وعميد القبول والتسجيل د.علي المطيري والعميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب بكلية العلوم الإدارية د.عصام الربيعان والعميد المساعد للشئون الطلابية بكلية العلوم الإدارية د.فايز عبدالسلام وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي هذا الصدد قال عميد كلية العلوم الإدارية د. محمد زينل إن تجديد الاعتماد الأكاديمي في حال الموافقة عليه سيعد إقرار من الجهة المانحة للاعتماد وهي AACSB بأن الكلية التزمت بمجموعة من المعايير المطلوبة وتشمل: الإبداع والإدارة الاستراتيجية وتفاعل المكونات الثلاثة للكلية فيما بينها وهي: الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، بالإضافة إلى الإثراء والمساهمة الفكرية والعملية لخريجي الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك استمرارا لنهج الكلية منذ الحصول على الاعتماد الأكاديمي عام 2005.

وأشار زينل الى أن عملية التحول الرقمي تمت في غضون أربعة أشهر وتعد فترة زمنية قياسية إذ تم تحويل مئات المستندات المطلوبة إلى الصيغة الرقمية (مناهج، اختبارات، أبحاث، مشاركات، استشارات) لمطابقتها مع التقرير المرفوع سابقًا لهيئة الاعتماد الاكاديمي الدولي، مشيراً إلى أنه تم تخصيص غرف اجتماعات افتراضية لربط أشخاص في ثلاث قارات مختلفة عبر منصة واحدة لعقد الجلسات التي ضمت كل من أعضاء هيئة تدريس، طلبة، إداريين، خريجين، جهات توظيف محلية، بمشاركة البنك الدولي في واشنطن كأحد الاستشاريين للكلية في تلك الجلسات.

وأعرب عن سعادته في التعاون والتفاعل الذي لمسه من جميع قطاعات الجامعة لإنجاح عملية الحصول على التجديد الأكاديمي الكترونيا من طلبة وأكاديميين وإداريين، لاسيما الإدارة الجامعية التي لم تدخر جهداً في دعم الكلية، مؤكداً أن ما قامت به جامعة الكويت من تخطيط لاستمرارية العمل أثناء إدارة الأزمات أثمر عن اكتشاف القدرات الهائلة التي تملكها.

من جانبه أكد العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب د.عصام الربيعان أن تجديد الاعتماد الأكاديمي هو امتداد لإنجازات الجامعة، وما قامت به كلية العلوم الإدارية هو متابعة لتلك الإنجازات، مضيفا أن الكلية وعلى الرغم من ظروف الجائحة إلا انها أصرت على الاستمرار في الحصول على التجديد الكترونيا عبر منصة Microsoft teams وقد قامت بإجراء تقييم افتراضي من الجهة الأكاديمية المانحة للاعتماد AACSB.