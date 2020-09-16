«الجامعة»: بدء التسجيل للفصل الدراسي الصيفي الاستثنائي.. غدا

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور علي المطيري اليوم الأربعاء أن عملية التسجيل المبكر للفصل الدراسي الصيفي الاستثنائي 2019/2020 ستبدأ من يوم غد 17 حتى 20 من الشهر الحالي.

وقال المطيري في بيان صحفي ان التسجيل سيكون وفقا لمواعيد محددة لكل طالب باستخدام شبكة الإنترنت فقط مشيرا الى ان الحد الأقصى المسموح بالتسجيل فيه خلال هذه الفترة هو عشر وحدات دراسية.

واضاف انه يمكن للطلبة تعديل جداولهم خلال فترات التسجيل المبكر والسحب والإضافة بدءا من موعد تسجليهم وحتى نهاية فترة التسجيل بدون مواعيد مسبقة.

وبين انه بامكان الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي الاستثنائي التسجيل عن طريق تعبئة نماذج الكترونية عن بعد في الفترة من 22 الى 24 سبتمبر الجاري خلال ساعات الدوام الرسمي للتأكد من تسجيلهم لكافة متطلبات التخرج.

وأوضح أن لكل طالب موعد محدد يبدأ به عملية التسجيل خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء مبينا أن تحديد مواعيد تسجيل الطلبة للفصل حيث تم تخصيص اليوم الأول من التسجيل للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبةالمتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي لتوفير أكبر قدر من الوقت لهم للتسجيل.

وذكر ان الايام التالية ستكون للطلبة المتفوقين ثم سائر الطلبة تنازليا أي الوحدات المجتازة الدراسية الأعلى فالأقل مشيرا ان عمادة القبول والتسجيل ستقوم بإرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقاله لكل طالب لإبلاغه بموعد دخوله لنظام التسجيل كما يمكن معرفة هذا الموعد من خلال نظام التسجيل على الموقع الالكتروني للجامعة.

ودعا المطيري الطلبة الذين لايرغبون في الدراسة للفصل الصيفي بعد تسجيله للمقررات سحب المقررات المسجل فيها للفصل الصيفي في موعد اقصاه يوم 13 أكتوبر علما بأنه لا يسمح للطلبة بالانسحاب من الفصل الصيفي بعد هذا التاريخ إلا بموافقة لجنة الشؤون الطلابية بالجامعة.

وبين أن عملية السحب والإضافة للفصل الصيفي حدد لها ثلاث فترات وستكون الفترة الأولى باستخدام شبكة الانترنت من يوم 4 إلى 7 أكتوبر المقبل وفقا لمواعيد محددة لكل طالب والفترة الثانية ستكون من يوم 9 الى 10 أكتوبر المقبل اما الفترة الثالثة ستبدا من يوم 11 الى 15 أكتوبر المقبل وستكون الفترتين الثانية والثالثة بدون مواعيد مسبقة للطلبة.

وشدد على ضرورة مراجعة جميع الطلبة لجداولهم الدراسية للفصل الصيفي وبصفة مستمرة وخاصة مساء يوم 10 اكتوبر المقبل موضحا أنه بذلك ستتاح الفرصة أمام الطلبة الذين ألغيت عنهم مقرراتهم لسبب ما بالتسجيل في مقررات بديلة باستخدام شبكة الانترنت فقط.

وذكر بأنه قد خصصت الفترة من 11 الى 13 أكتوبر المقبل لتسجيل الطلبة غير المقيدين في الجامعة والذين يرغبون في دراسة مقرر أوأكثر في جامعة الكويت خلال الفصل الصيفي مضيفا انه سيتم الإعلان لاحقا عن آلية تسجيل الطلبة الغير مقيدين وفقا للقواعدالمتبعة.