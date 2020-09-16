محليات

«التربية»: «دور ثاني» لطلبة الـ 12 المتغيبين عن الفصل الأول

– حجب شهادة المتغيب بعذر مقبول والتزم بالتعليم عن بعد إلى حين ظهور نتيجة الدور الثاني
 
قال وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان، إن طالب الصف الـ 12 الذي تغيب عن الفصل الأول لعذر مقبول وانتظم بالدراسة خلال فترة التعليم عن بُعد يحق له دخول اختبارات الدور الثاني، موضحاً أنه سيتم حجب شهادته الدراسية لحين ظهور نتيجة الدور الثاني.
وأضاف أنه في حال لم يرغب بالدخول إلى الدور الثاني فإنه تعطى له شهادته الدراسية بحسب درجاته في التعليم عن بُعد شريطة توقيع اقرار بعدم رغبته بالدخول إلى الدور الثاني.

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