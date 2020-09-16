محافظ العاصمة يجري جولة ميدانية على «بنيد القار» لتفقد أوضاع العقارات المتهالكة

– نشيد بسرعة استجابة ملاك العقارات القديمة لهدمها أو تجميلها

– تنسيق لمواجهة مشكلة تكدس سكن العمالة داخل بعض العقارات

أشاد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، “بسرعة استجابة ملاك العقارات في المحافظة بإزالة مبانيهم القديمة والمتهالكة أو تجميلها وفقاً لما يتطلبه المظهر الجمالي والذوق العام للمحافظة”، لافتاً إلى أن “كثيراً من أصحاب العقارات والمستثمرين يبادرون بإزالة مخالفات البناء غير المرخصة في العقارات الاستثمارية والسكنية والتجارية ويستجيبون لإنذارات وزارة الدولة لشؤون البلدية في مشهدٍ حضاريٍ ينم عن وعي ملحوظ من كافة الأطراف”.

جاء ذلك في تصريحٍ صحفي للمحافظ الخالد، خلال جولته الميدانية على منطقة بنيد القار اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، لملامسة أوضاع العقارات القديمة على أرض الواقع، وذلك بحضور رئيس فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي، بالإضافة إلى عددٍ من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

ودعا الخالد “بقية ملاك العقارات القديمة والمتهالكة إلى الاستجابة لنداءات الجهات المعنية المتكررة بسرعه إزالة مخالفات البناء وترميم عقاراتهم”، موضحاً أن “وجود هذه المخالفات لا يتواكب مع رؤية الكويت الجديدة لعام 2035”.

ونوه بأن “المحافظة أخذت على عاتقها معالجة ملف العقارات القديمة والمتهالكة وستواصل جهودها الحثيثة لمتابعة هذا الملف داخل نطاق المحافظة”، لافتاً إلى أن “التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة والجهات المعنية يجري لوضع الحلول لهذه العقارات والقضاء على كافة المظاهر المخالفة التي تشوه المشهد العام وتتسبب في التلوث البصري في المحافظة”.

وذكر الخالد أنه “تفقد والجهات المعنية خلال جولته الميدانية عدد 12 عقارا استثماريا بادر ملاكها بإزالة مخالفاتها، كما تابع إزالة مخالفات البناء لعدد 8 منازل في السكن الخاص في مناطق الدعية والدسمة والقادسية والروضة وذلك ضمن جهود المحافظة وفريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة العاصمة، المتواصلة حتى الانتهاء من إزالة بقية المخالفات”.

ووجه “فريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة العاصمة بضرورة الاستمرار في رصد المخالفات في المباني واستكمال جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين”، منوها بأن “المحافظة ستواصل مواجهة مشكلة تكدس سكن العمالة في مساحات سكنية لا تتناسب مع أعدادها داخل بعض العقارات في بعض مناطق المحافظة وهو ما كشفت عنه أزمة فيروس كورونا المستجد”.

وختم الخالد، تصريحه، مشيداً “بجهود وزارة الدولة لشؤون البلدية وخصوصاً فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة لما يقومون به من أدوار في خدمة المصلحة العامة”.