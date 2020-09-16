سمو نائب الأمير يعزي رئيس الإمارات وحاكم أم القيوين بوفاة الشيخ علي بن حميد

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين عبر فيهما سموه حفظه الله عن خالص تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتعازي سموه حفظه الله وصادق مواساتهما بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموهما وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تعزية مماثلتين.