«الصحة»: مركز الفحص السريع و«المسحات» بالمركبات في صبحان يستقبل مراجعيه.. الأحد المقبل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية بدء استقبال الراغبين في أخذ مسحة الفحص المخبري لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مركز الفحص السريع بالمركبات في منطقة صبحان اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال مدير إدارة الصحة العامة في الوزارة الدكتور فهد الغملاس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن مركز الفحص السريع في صبحان سيوفر الفحوصات المخبرية الخاصة بالمرض ومن أهمها مسحة أنف – بلعومية (PCR) التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض وتحديد بؤر انتشاره بالتوازي مع المسوحات الميدانية بالمناطق المختلفة الخاصة بالترصد النشيط.

وأضاف الغملاس أن استقبال المراجعين سيكون يوميا من الساعة 30ر5 مساء في مرحلة التشغيل الأولية على أن تزداد ساعات العمل بعد استكمال تلك المرحلة للتأكد من جودة الخدمة وتوفيرها بسرعة ويسر للمراجعين.

وأوضح أن مركز صبحان للفحص السريع يعد المركز الثالث لقطاع الصحة العامة إلى جانب مركز مواقف استاد جابر الأحمد الدولي (بوابة 10) ومركز مواقف الانتظار الطويل لطيران الجزيرة بجانب مطار الكويت الدولي (Park n Fly) اللذين قامت بتشغيلهما والإشراف عليهما كوادر وطنية طموحة ومجتهدة منذ شهر مايو الماضي واستمرت في العمل لتوفير الخدمة يوميا وبلا انقطاع لإجراء أكثر من 2700 مسحة يوميا.

وذكر أن مراكز الفحص السريع بالمركبات تعنى أساسا بفحص المخالطين للحالات الإيجابية التي يتم حصرها وترتيب فحصها بالتنسيق مع خدمات الصحة العامة بالمراكز الوقائية المنتشرة في جميع المناطق الصحية بدولة الكويت.

وعن الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد أفاد بأن مركز صبحان يستوعب قرابة الألف مراجع يوميا مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة بالمستقبل بعد استكمال المرحلة التشغيلية الأولى.

وقال الغملاس إن المواطنين غير المدرجين في قائمة مخالطي الحالات الإيجابية والراغبين في عمل الفحص بإمكانهم حجز موعد عن طريق الرابط الخاص بالفحص في الموقع الرسمي لوزارة الصحة (www.moh.gov.kw) والحضور لموقع الفحص الذي يحدده الرابط وإبراز الموعد عن طريق الشفرة الإلكترونية (الباركود) الخاص بموعد الفحص ليتم استقباله.

ودعا المواطنين إلى تحميل تطبيق (شلونك) الإلكتروني قبل التوجه لمركز الفحص والذي يوفر المعلومات اللازمة عن المرض وكيفية التواصل مع الوزارة بخصوص المتابعة اليومية سواء للحالات المشتبهة أو المصابة للاطمئنان على سلامتهم والتأكد من التزامهم بإرشادات الصحية الخاصة بالمرض للتغلب على مكافحته والوقاية منه.