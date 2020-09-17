بلدية «الفروانية»: تحرير 34 مخالفة ورفع 27 سيارة ووضع 91 ملصقاً على سيارات مهملة

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية تنفيذ عدة جولات ميدانية لرفع مستوي النظافة بالمحافظة حيث شملت الجولات رفع السيارات المهملة من الساحات العامة ورفع الانقاض مجهولة المصدر والكشف على المحلات للتأكد من كافة التراخيص الممنوحة.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة سعد الخرينج على إستمرار الجولات الميدانية لرفع مستوي النظافة بالمناطق ورصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور .

وأضاف الخرينج بأن الفرق الميدانية بالادارة تعمل على قدم وساق وفق جدول زمني لتنظيف المناطق ورفع مستوي النظافة بها ، لافتاً إلى أن الادارة العليا بالبلدية تتابع عمليات رفع مستوي النظافة عن كثب .

وأشار الى أنه تم رفع 27 سيارة مهملة عقب انتهاء المدة القانونية للملصقات وتحرير 34 مخالفة متنوعة إلى جانب وضع 91 ملصقا على سيارات مهملة تمهيداً لرفعها بمجرد انتهاء المدة القانونية للملصقات بالاضافة إلى رفع حمولة 221م3 من الانقاض والمخلفات ورفع 4 حاويات تجارية لمخالفتها لوائح وانظمة البلدية.

وتطرق الخرينج إلى التنسيق الدائم مع الادارات المختلفة بالمحافظة في حال رصد اي مخالفة واتخاذ الاجراءات حيالها وفق الاطر القانونية فضلا عن دعمهم باليات النظافة في حال إزالة تعديات على املاك الدولة .

ولفت إلى أن الجولات مستمرة وعلى مدار الساعة لرصد المخالفين للوائح وانظمة البلدية ، مؤكداً على أن المفتشين سيطبقون القوانين بكل حزم لرفع مستوي النظافة بالمحافظة وإظهار المظهر الجمالي والحضاري .

وشدد الخرينج على أصحاب الحاويات التجارية بوضعها في الامكان المخصصة لها ووضع أسم الشركة علي الحاوية والمكبس الخاص بها في مناطق العارضية الحرفية و مناطق التجاري والاستثماري ، لافتاُ إلى أنه في حال رصد حاوية تجارية ممتلئة والقمامة بجانبها أو عدم وضع اسم تعريفي للشركة على الحاوية والمكبس أو وضعها في الشارع في أماكن غير مخصصة سيتم رفعها واتخاذ الاجراءات القانونية وفق لوائح وانظمة البلدية لاسيما وأن مفتشي الادارة يكثفون الجولات بمنطقة العارضية الحرفية وكافة المناطق التجارية والاستثمارية لرصد أي مخالفة

ودعا الخرينج الجميع بإخراج القمامة في الاوقات المخصصة لها ووضعها في اماكنها المخصصة لها تجنبا للمخالفة ،مناشداً أصحاب المحلات بتقديم كافة التراخيص وعقود الحاويات الخاصة بهم للمفتشين عند الكشف.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال اى شكوي تتعلق بالبلدية إرسالها عبر الواتس أب 24727732 أو عبر الخط الساخن 139 وسيتم إحالتها على الفور للادارات المختصة للتعامل معها فور استلامها .