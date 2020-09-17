وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب العراقي يبحثان التعاون المشترك وآخر التطورات

استقبل وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة محمد الحلبوسي في ديوان عام وزارة الخارجية اليوم الخميس بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينهما على كافة الصعد إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.