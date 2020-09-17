«الكهرباء»: الانتهاء من مشروع الوحدة البخارية للدورة المركبة بمحطة «الزور الجنوبية»

أعلن الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بوزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة الفريج عن انتهاء الوزارة أمس، من مشروع الوحدة البخارية للدورة المركبة بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه (09) بقدرة 250 ميغاواتا، مبينا أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والاختبارات، التي كان آخرها اختبارات الكفاءة، بنجاح وهي ضمن الاختبارات المطلوبة للوحدة، وبذلك تصبح الوحدة متاحة للشبكة الكهربائية.

وأوضح الفريج أن الوزارة حريصة على متابعة مراحل مشاريع إنشاء وحدات توليد القوى الكهربائية الجديدة والتي من ضمنها مشاريع محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، وذلك لتعزيز إنتاج القدرة الكهربائية تماشياً مع احتياجات الاستهلاك، وذلك حسب توجيهات وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل وتعليمات وكيل الوزارة بالإنابة المهندس جاسم النوري بمتابعة المشاريع القائمة وتذليل كافة العقبات للانتهاء منها.

وأشار الفريج أن إنتاج هذه الوحدة هو (250) ميغاواتا تضاف إلى الشبكة الكهربائية ضمن الوحدات العاملة البخارية وعددها (49) وحدة بخارية والوحدات الغازية التي عددها (60) وحدة غازية.