«الجمارك» تدشن منظومة إلكترونية تشمل الربط الآلي مع «المرور»

دشنت الإدارة العامة للجمارك منظومة إلكترونية تشمل الربط الالي مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور لتقديم حلول مبتكرة في تطبيق السياسات الرقابية واللوائح المعنية بحركة السيارات عبر المنافذ الحدودية.

وقال المدير العام لـ(الجمارك) المستشار جمال الجلاوي في بيان صحفي اليوم الخميس إنه يمكن من خلال هذه المنظومة الحصول بشكل آلي على معلومات المركبات الكويتية والبيانات الكاملة لمالكيها بشكل دقيق ومن خلال قنوات ربط آمنة وبتكامل مع شبكة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الجلاوي أن التحديثات الجديدة تدعم إنهاء جميع الإجراءات والتطبيقات إلكترونيا بدقة وسهولة مشيرا إلى سعي (الجمارك) بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور للاستمرار بالنجاح المحقق من هذه المبادرات والعمل على تحسين المنظومة وفعاليتها.

من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية اللواء جمال الصايغ وفق البيان إن البدء بتفعيل الربط الإلكتروني بين (المرور) و(الجمارك) يأتي لحفظ حقوق ملكية المركبات للأشخاص ومنع خروجها بصحبة الغير إلا بعد الحصول على توكيل.

وأضاف الصايغ أن هذه المنظومة تدعم أيضا الجانب الأمني المروري للوصول لمستخدم المركبة القادمة من الخارج في حال وقوع الجريمة وكذلك الجانب المروري فيما يخص تسجيل المخالفات المرورية بدول مجلس التعاون الخليجي على مالك المركبة السابق في حال نقل الملكية بين الأشخاص.

وذكر أن هذا التعاون يأتي من خلال الرابط الإلكتروني لتعزيز الجانب الأمني عبر المنافذ الحدودية للمسافرين ومركباتهم.