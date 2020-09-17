محليات

«المعلومات المدنية» تخاطب الجهات المعنية السماح للوافدين باستخدام تطبيق «هويتي» عند السفر

قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي إن الهيئة خاطبت وزارتي الخارجية والداخلية والإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت لاستخدام تطبيق (هويتي) في اثبات اقامة الوافد عند السفر.
وقال العسعوسي في بيان صحفي اليوم الخميس إنه تم توجيه كتب رسمية الى وزارة الخارجية للتعميم الى الجهات التابعة لها مثل السفارات الأجنبية في الدولة وسفارات دولة الكويت في الخارج.
وأضاف أن الهيئة خاطي أيضا وزارة الداخلية للتعميم على المطارات والمنافذ الحدودية وكذلك الى (الطيران المدني) للتعميم على شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر ومطارات دول العالم بهذا الشأن.
وأوضح أن كل من لديه بطاقة مدنية رقمية (هويتي) يستطيع استخدام التطبيق في اثبات اقامته ومن ثم الدخول للبلاد عن طريقها بعد التعميم من قبل الجهات المذكورة بالإضافة إلى استخدامها في كافة التعاملات الرسمية باعتبارها تحل محل البطاقة المدنية الأصلية وتحتوي على بياناتها وذلك وفقا للقرار الوزاري (رقم 1 لسنة 2020).
وبين أن البطاقة المدنية الرقمية (هويتي) يتم تحميلها عبر استخدام تطبيق (هويتي) في الهواتف الذكية ويتم إصدارها للمواطنين والمقيمين ممن يحملون إقامة قانونية صالحة ويستدل بها على وجود بيانات الإقامة ويمكن قراءتها آليا من قبل الجهات الرسمية والخاصة في البلاد. 

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