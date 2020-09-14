المويزري: رفض طرح الثقة بوزير الداخلية لن يثنيني عن الاستمرار في محاسبة الحكومة

26 أغسطس 2020 | | أعرب النائب شعيب المويزري عن أسفه لاستمرار النهج الحكومي في المخالفات والتجاوزات وعدم احترام ، مؤكدا أن قرار مجلس الأمة برفض طلب طرح الثقة بوزير الداخلية لن يثنيه عن الاستمرار في محاسبة الحكومة وستكون هناك جولة أخرى مع هذه الحكومة وفق .

وقال المويزري في تصريح صحفي عقب الجلسة اليوم إن رفض المجلس طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لا يعني الخسارة، معتبراً أن الخسارة تكمن في عدم احترام البعض للدستور والسكوت عن المتجاوزين والمخالفين للقانون.

ورأى أنه لم يكن هناك أي ردود فعل من قبل النواب المؤيدين للوزير تتعلق بمحاور استجوابه ولم يقدموا أي تبرير لأفعاله، مضيفاً أن مداخلاتهم خلال الجلسة كانت عبارة عن هجوم شخصي ضده.

ورفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء طلبا لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بتصويت 35 نائبا بعدم الموافقة على الطلب، فيما صوت 13 نائبا بالموافقة على طلب طرح الثقة من إجمالي 48 نائبا.

وكان مجلس الأمة قد ناقش الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الداخلية في جلسة 18 أغسطس الجاري، وعقب المناقشة قدم 10 نواب طلباً بطرح الثقة بالوزير.

والنواب الموقعون على الطلب هم محمد هايف وثامر السويط وعبد الكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس العجمي وشعيب المويزري وحمدان العازمي وخالد العتيبي وعادل الدمخي وعبد الله فهاد العنزي.(أ.غ)