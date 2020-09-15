كارتيرون والزمالك.. قرار صادم في وقت حرج للغاية

بشكل مفاجئ، قرر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الرحيل عن فريق الزمالك المصري، في الفترة الحاسمة من موسم كروي استثنائي امتد لأشهر إضافية بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت قناة الزمالك الرسمية، الثلاثاء، أن كارتيرون اتخذ قراره بعد لقاء مع رئيس النادي مرتضى منصور، الاثنين، أبلغه خلاله برغبته في إنهاء تعاقده مع العملاق الأبيض واستعداده لدفع الشرط الجزائي.

وقال المصدر إن منصور أمهل كارتيرون فرصة لإعادة التفكير بالأمر، إلا أن الأخير كان قد اتخذ قراره بالفعل.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بلقبي كأس السوبر الإفريقي والمصري، على حساب الترجي التونسي والأهلي على الترتيب.

إلا أن الزمالك خسر بشكل فعلي لقب الدوري المصري الممتاز الذي ينتهي بعد 7 مراحل، حيث يتصدره غريمه الأهلي ويكفيه الفوز في لقاء واحد من أجل حسم لقبه المفضل رسميا.

وتنتظر الزمالك مواجهات مهمة خلال أسابيع، حيث يلتقي الرجاء البيضاوي المغربي في أكتوبر المقبل بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقود الفريق في الفترة المقبلة نجمه السابق طارق يحيى كمدير فني مؤقت، وفقا لمصادر صحفية مصرية، فيما تبقى وجهة كارتيرون المقبلة غير معروفة حتى الآن، وإن أشارت تقارير أنه قد يتوجه إلى المغرب مدربا للوداد.

وأعلنت قناة الزمالك الرسمية، الثلاثاء، أن كارتيرون اتخذ قراره بعد لقاء مع رئيس النادي مرتضى منصور، الاثنين، أبلغه خلاله برغبته في إنهاء تعاقده مع العملاق الأبيض واستعداده لدفع الشرط الجزائي.

وقال المصدر إن منصور أمهل كارتيرون فرصة لإعادة التفكير بالأمر، إلا أن الأخير كان قد اتخذ قراره بالفعل.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بلقبي كأس السوبر الإفريقي والمصري، على حساب الترجي التونسي والأهلي على الترتيب.

إلا أن الزمالك خسر بشكل فعلي لقب الدوري المصري الممتاز الذي ينتهي بعد 7 مراحل، حيث يتصدره غريمه الأهلي ويكفيه الفوز في لقاء واحد من أجل حسم لقبه المفضل رسميا.

وتنتظر الزمالك مواجهات مهمة خلال أسابيع، حيث يلتقي الرجاء البيضاوي المغربي في أكتوبر المقبل بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقود الفريق في الفترة المقبلة نجمه السابق طارق يحيى كمدير فني مؤقت، وفقا لمصادر صحفية مصرية، فيما تبقى وجهة كارتيرون المقبلة غير معروفة حتى الآن، وإن أشارت تقارير أنه قد يتوجه إلى المغرب مدربا للوداد.