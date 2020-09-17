وكيل أعمال غاريث بيل يكشف موعد عودته لتوتنهام

ستنتهي فصول عودة الجناح الويلزي الدولي غاريث بيل إلى فريقه السابق توتنهام الإنجليزي قادما من ريال مدريد الإسباني هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد وكيل أعماله جوناثان بارنيت لوكالة “فرانس برس” الخميس.

ويتم وضع اللمسات الأخيرة على صفقة معقدة بين مدريد وسبيرز، حيث من المتوقع أن يعود “القطار الويلزي” إلى نادي شمال لندن، الذي كان غادره في عام 2013 في صفقة قياسية عالمية حينها بلغت 100 مليون يورو.

وقال بارنيت لوكالة “فرانس برس”: “نحن نقترب من مبتغانا”، مضيفا “أعتقد ان الأمور ستكتمل هذا الأسبوع”.

ويضغط النادي الملكي من أجل انتقال دائم لبيل (31 عاما) على أمل التخلص من عبء راتبه الذي يبلغ حوالي 30 مليون يورو.

في المقابل، يخالف توتنهام إرادة بطل إسبانيا، إذ يسعى للحصول على خدمات بيل على سبيل الإعارة كجزء من حزمة تشمل دفع حوالي نصف راتبه، إلى بعض المصاريف الإضافية وفقا لأداء الويلزي.

وقد تكلّف الصفقة الإجمالية “سبيرز” حوالي 20 مليون يورو لهذا الموسم، علما أنه يبقى عامان على عقد الويلزي مع النادي الملكي.

سجل الدولي الويلزي 105 أهداف وصنع 68 تمريرة حاسمة في 251 مباراة بقميص نادي العاصمة الإسبانية، وأحرز مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات وفاز بالدوري المحلي مرتين.

غير أن بيل الذي خاض 83 مباراة دولية عانى من الإصابات المتكررة خلال سنواته الأولى في مدريد، قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء في الأعوام الأخيرة مع تسلم الفرنسي زين الدين زيدان المهام التدريبية.

وفي حال انتقاله إلى توتنهام، سيلعب بيل تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، علما أن الأخير صرح الأربعاء أنه سعى للتعاقد مع الويلزي خلال فترة إشرافه على الريال بين عامي 2010 و2013.

وقال مورينيو “حاولت التعاقد معه خلال الفترة التي أمضيتها مع ريال مدريد واتبع الرئيس (فلورنتينو بيريز) معرفتي، وفي العام الذي رحلت خلاله أحضر غاريث إلى النادي”، مضيفا “هذا ليس بسرّ وغاريث يعلم بذلك”.

ويتم وضع اللمسات الأخيرة على صفقة معقدة بين مدريد وسبيرز، حيث من المتوقع أن يعود “القطار الويلزي” إلى نادي شمال لندن، الذي كان غادره في عام 2013 في صفقة قياسية عالمية حينها بلغت 100 مليون يورو.

وقال بارنيت لوكالة “فرانس برس”: “نحن نقترب من مبتغانا”، مضيفا “أعتقد ان الأمور ستكتمل هذا الأسبوع”.

ويضغط النادي الملكي من أجل انتقال دائم لبيل (31 عاما) على أمل التخلص من عبء راتبه الذي يبلغ حوالي 30 مليون يورو.

في المقابل، يخالف توتنهام إرادة بطل إسبانيا، إذ يسعى للحصول على خدمات بيل على سبيل الإعارة كجزء من حزمة تشمل دفع حوالي نصف راتبه، إلى بعض المصاريف الإضافية وفقا لأداء الويلزي.

وقد تكلّف الصفقة الإجمالية “سبيرز” حوالي 20 مليون يورو لهذا الموسم، علما أنه يبقى عامان على عقد الويلزي مع النادي الملكي.

سجل الدولي الويلزي 105 أهداف وصنع 68 تمريرة حاسمة في 251 مباراة بقميص نادي العاصمة الإسبانية، وأحرز مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات وفاز بالدوري المحلي مرتين.

غير أن بيل الذي خاض 83 مباراة دولية عانى من الإصابات المتكررة خلال سنواته الأولى في مدريد، قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء في الأعوام الأخيرة مع تسلم الفرنسي زين الدين زيدان المهام التدريبية.

وفي حال انتقاله إلى توتنهام، سيلعب بيل تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، علما أن الأخير صرح الأربعاء أنه سعى للتعاقد مع الويلزي خلال فترة إشرافه على الريال بين عامي 2010 و2013.

وقال مورينيو “حاولت التعاقد معه خلال الفترة التي أمضيتها مع ريال مدريد واتبع الرئيس (فلورنتينو بيريز) معرفتي، وفي العام الذي رحلت خلاله أحضر غاريث إلى النادي”، مضيفا “هذا ليس بسرّ وغاريث يعلم بذلك”.