جراح باريس سان جرمان تتعمق بإصابة ظهيره الأيسر

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم المثقل بالإصابات والإيقاف، الخميس، عن إصابة مدافعه الإسباني خوان بيرنات بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى ما سيبعده لأشهر عن الملاعب.

وجاء في بيان لبطل فرنسا: “أكدت الفحوصات التي أجريت صباح (الخميس) وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى”، من دون أن يحدد فترة غيابه.

وعانى الظهير الأيسر من الإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خرج فيها فريقه منتصرا على متز بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع الأربعاء، حيث ساعده طبيبان للخروج من أرض الملعب في الدقيقة 86 بعد 23 دقيقة فقط من دخوله بديلا.

وأدى خروج بيرنات (27 عاما) |إلى إنهاء سان جرمان المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد عبدو ديالو لتلقيه بطاقتين صفراوين (65)، واستنفاد المدرب الألماني توماس توخل لجميع التبديلات.

ومن المتوقع أن يبتعد الإسباني لأشهر عن الملاعب، مما يترك توخل مع خيارات ضئيلة في مركز الظهير الأيسر، إذ إن الشاب الهولندي ميتشيل باكر (20 عاما) هو الخيار الوحيد بعد إيقاف لايفين كورزاوا لست مباريات، على خلفية الشجار الذي حصل في نهاية المباراة أمام مرسيليا الأحد، وأدى إلى طرد خمسة لاعبين.

وتأتي هذه الاصابة لتزيد من محن وصيف بطل اوروبا الذي فقد أيضا جهود البرازيلي نيمار والأرجنتيني لياندرو باريديس لثلاث مباريات (مباراة بعد الطرد ومباراتان عقوبة رابطة الدوري) بعد أن ضرب الأول المدافع الإسباني لمرسيليا ألفارو غونزاليس، والثاني لاشتباكه مع مواطنه داريو بينيديتو.

إلا أن توخل سيستعيد خدمات نجمه الشاب كيليان مبابي الذي تعافى من فيروس كورونا المستجد، بعدما أشار النادي إلى أن “الفحوصات والاختبارات التي أجريت الأربعاء جاءت طبيعية”.

وجاء في بيان لبطل فرنسا: “أكدت الفحوصات التي أجريت صباح (الخميس) وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى”، من دون أن يحدد فترة غيابه.

وعانى الظهير الأيسر من الإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خرج فيها فريقه منتصرا على متز بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع الأربعاء، حيث ساعده طبيبان للخروج من أرض الملعب في الدقيقة 86 بعد 23 دقيقة فقط من دخوله بديلا.

وأدى خروج بيرنات (27 عاما) |إلى إنهاء سان جرمان المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد عبدو ديالو لتلقيه بطاقتين صفراوين (65)، واستنفاد المدرب الألماني توماس توخل لجميع التبديلات.

ومن المتوقع أن يبتعد الإسباني لأشهر عن الملاعب، مما يترك توخل مع خيارات ضئيلة في مركز الظهير الأيسر، إذ إن الشاب الهولندي ميتشيل باكر (20 عاما) هو الخيار الوحيد بعد إيقاف لايفين كورزاوا لست مباريات، على خلفية الشجار الذي حصل في نهاية المباراة أمام مرسيليا الأحد، وأدى إلى طرد خمسة لاعبين.

وتأتي هذه الاصابة لتزيد من محن وصيف بطل اوروبا الذي فقد أيضا جهود البرازيلي نيمار والأرجنتيني لياندرو باريديس لثلاث مباريات (مباراة بعد الطرد ومباراتان عقوبة رابطة الدوري) بعد أن ضرب الأول المدافع الإسباني لمرسيليا ألفارو غونزاليس، والثاني لاشتباكه مع مواطنه داريو بينيديتو.

إلا أن توخل سيستعيد خدمات نجمه الشاب كيليان مبابي الذي تعافى من فيروس كورونا المستجد، بعدما أشار النادي إلى أن “الفحوصات والاختبارات التي أجريت الأربعاء جاءت طبيعية”.